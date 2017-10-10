Неизвестные подробности

Писатель из Англии Лейла Александер-Гарретт представила рязанцам свою книгу «Андрей Тарковский: собиратель снов»

Встреча состоялась в Рязанском политехническом институте в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти».

Лейла – русская, живет в Лондоне, училась в Российской Академии художеств и в киноинституте Швеции. Она – писатель, драматург и искусствовед. Работала переводчиком на театральных постановках в Лондоне у знаменитого с «Таганки» режиссера Любимова, на фильме «Жертвоприношение» в Швеции у Тарковского. Была знакома с Иосифом Бродским и Львом Гумилевым. Лейла знает 6 языков, в том числе тибетский. Пишет пьесы и организует выставки и встречи по творчеству Тарковского и Параджанова за рубежом. В этом году в Русском музее в Санкт-Петербурге стала одним из организаторов масштабного проекта к 85-летию мастера «Тарковский – художник пространства». В России прошла презентация нового издания ее книги «Андрей Тарковский: cобиратель снов» в двух городах – Санкт-Петербурге и Рязани.

Санкт-Петербург – культурная столица, а Рязань в последнее время активно расширяет интерес к творческому наследию Тарковского, для которого мировая художественная культура была отправной точкой бытия. Академик Лихачев говорил, что в России два гения – Пушкин и Андрей Рублев. Пушкинского «Бориса Годунова» Тарковский поставил на английской сцене, а про иконописца Андрея Рублева в СССР снял одноименный фильм, усыпанный наградами мировых кинофестивалей. Так что по Тарковскому можно просто изучать образцы мировой классики! Шекспировский «Гамлет», поставленный в столичном «Ленкоме» в конце 70-х, ждал своей реализации в кино в восьмидесятых годах. А экранизация романов Достоевского «Идиот» и Булгакова «Мастер и Маргарита» была давней мечтой. А еще собственные сценарии по роману Беляева «Ариэль» и по шедеврам Томаса Манна и Флобера. И документальное кино входило в планы кинорежиссера – о философах Серене Кьеркегоре и Рудольфе Штейнере.

1986 год. Уже подписан контракт в Ковент-Гардене на оперу Вагнера «Летучий Голландец». А в Германии ждут «Гофманиану» по собственной пьесе, написанной на рязанской земле. И все это обрывает неизлечимая болезнь, от которой он долго умирает на чужбине. Профессия режиссера требует работы в команде. Гений, как о нем пишут и говорят, подбирал себе людей исключительных. Каждый из его операторов, художников, композиторов или актеров – это отдельная вселенная, самостоятельные яркие имена в истории культуры.

Это народные артисты России Николай Бурляев («Иваново детство», «Андрей Рублев») и Наталья Бондарчук («Солярис»), композитор Эдуард Артемьев («Сталкер», «Солярис», «Зеркало») и художник Шавкат Абдусаламов («Сталкер»), кинооператор Александр Антипенко, автор фотокниги – все они приезжали к нам в Рязань. Автор проекта Ирина Нечаева пытается пригласить в Рязань творцов из близкого окружения мастера, которые могут правдиво и талантливо свидетельствовать о жизни и творчестве кинорежиссера.

Лейла Александер-Гарретт – единственная русскоговорящая, которая общалась с Тарковским на Западе, вела дневники все 55 съемочных дней его последней работы «Жертвоприношение». У Тарковского было несколько вариантов названия картины – «Ведьма», «Танатос», «Дар»… Лейла показала фотографии рабочих моментов на съемочной площадке. И зрители смотрели их на экранах, в зале, оборудованном по последнему слову техники. Это не обычный вуз, это институт-музей, где стены помнят великих писателей, ученых, изобретателей. Скоро здесь поставят памятник Якову Полонскому. И барельеф Тарковского тоже украсит этот храм науки и культуры. Так решил ректор Игорь Мурог. Книга Лейлы Александер, созданная с большой любовью к герою, показала самого автора искренним, честным и очень тонким художником. Конечно, подготовленная публика забросала вопросами писательницу. Приехали в Рязань почитатели творчества Тарковского из Ряжска и Москвы – у искусства нет границ. Пришли студенты рязанских вузов. Книга «Андрей Тарковский: собиратель снов» передана в дар библиотеке им. Горького, а также политехническому институту, который подготовил к этой встрече уникальную выставку книг и статей о Тарковском. Миссия гуманистов – художников, писателей, режиссеров – объединять народы и страны идеями добра и сотворчества.

Ирина Андронова