лизинг
18:12 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
160

Неизвестные подробности

00:01 / Культура
Писатель из Англии Лейла Александер-Гарретт представила рязанцам свою книгу «Андрей Тарковский: собиратель снов»
Неизвестные подробности

Встреча состоялась в Рязанском политехническом институте в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти».

Лейла – русская, живет в Лондоне, училась в Российской Академии художеств и в киноинституте Швеции. Она – писатель, драматург и искусствовед. Работала переводчиком на театральных постановках в Лондоне у знаменитого с «Таганки» режиссера Любимова, на фильме «Жертвоприношение» в Швеции у Тарковского. Была знакома с Иосифом Бродским и Львом Гумилевым. Лейла знает 6 языков, в том числе тибетский. Пишет пьесы и организует выставки и встречи по творчеству Тарковского и Параджанова за рубежом. В этом году в Русском музее в Санкт-Петербурге стала одним из организаторов масштабного проекта к 85-летию мастера «Тарковский – художник пространства». В России прошла презентация нового издания ее книги «Андрей Тарковский: cобиратель снов» в двух городах – Санкт-Петербурге и Рязани.

Санкт-Петербург – культурная столица, а Рязань в последнее время активно расширяет интерес к творческому наследию Тарковского, для которого мировая художественная культура была отправной точкой бытия. Академик Лихачев говорил, что в России два гения – Пушкин и Андрей Рублев. Пушкинского «Бориса Годунова» Тарковский поставил на английской сцене, а про иконописца Андрея Рублева в СССР снял одноименный фильм, усыпанный наградами мировых кинофестивалей. Так что по Тарковскому можно просто изучать образцы мировой классики! Шекспировский «Гамлет», поставленный в столичном «Ленкоме» в конце 70-х, ждал своей реализации в кино в восьмидесятых годах. А экранизация романов Достоевского «Идиот» и Булгакова «Мастер и Маргарита» была давней мечтой. А еще собственные сценарии по роману Беляева «Ариэль» и по шедеврам Томаса Манна и Флобера. И документальное кино входило в планы кинорежиссера – о философах Серене Кьеркегоре и Рудольфе Штейнере.

1986 год. Уже подписан контракт в Ковент-Гардене на оперу Вагнера «Летучий Голландец». А в Германии ждут «Гофманиану» по собственной пьесе, написанной на рязанской земле. И все это обрывает неизлечимая болезнь, от которой он долго умирает на чужбине. Профессия режиссера требует работы в команде. Гений, как о нем пишут и говорят, подбирал себе людей исключительных. Каждый из его операторов, художников, композиторов или актеров – это отдельная вселенная, самостоятельные яркие имена в истории культуры.

Это народные артисты России Николай Бурляев («Иваново детство», «Андрей Рублев») и Наталья Бондарчук («Солярис»), композитор Эдуард Артемьев («Сталкер», «Солярис», «Зеркало») и художник Шавкат Абдусаламов («Сталкер»), кинооператор Александр Антипенко, автор фотокниги – все они приезжали к нам в Рязань. Автор проекта Ирина Нечаева пытается пригласить в Рязань творцов из близкого окружения мастера, которые могут правдиво и талантливо свидетельствовать о жизни и творчестве кинорежиссера.

Лейла Александер-Гарретт – единственная русскоговорящая, которая общалась с Тарковским на Западе, вела дневники все 55 съемочных дней его последней работы «Жертвоприношение». У Тарковского было несколько вариантов названия картины – «Ведьма», «Танатос», «Дар»… Лейла показала фотографии рабочих моментов на съемочной площадке. И зрители смотрели их на экранах, в зале, оборудованном по последнему слову техники. Это не обычный вуз, это институт-музей, где стены помнят великих писателей, ученых, изобретателей. Скоро здесь поставят памятник Якову Полонскому. И барельеф Тарковского тоже украсит этот храм науки и культуры. Так решил ректор Игорь Мурог. Книга Лейлы Александер, созданная с большой любовью к герою, показала самого автора искренним, честным и очень тонким художником. Конечно, подготовленная публика забросала вопросами писательницу. Приехали в Рязань почитатели творчества Тарковского из Ряжска и Москвы – у искусства нет границ. Пришли студенты рязанских вузов. Книга «Андрей Тарковский: собиратель снов» передана в дар библиотеке им. Горького, а также политехническому институту, который подготовил к этой встрече уникальную выставку книг и статей о Тарковском. Миссия гуманистов – художников, писателей, режиссеров – объединять народы и страны идеями добра и сотворчества.

Ирина Андронова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области поставят памятник Александру Невскому

В Рязани завершился отборочный тур международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы»

В Рязани в третий раз вручили премию «Зеркало сцены»

Праздники и будни
Галина Зайцева
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дорога европейского уровня
Новый путепровод через реку Проню соответствует современным требованиям и стандартам качества
Светлана Максимова
Общество
Добрая примета
Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя
Вячеслав Астафьев
Общество
12 октября состоится прямая линия с губернатором Николаем Любимовым
Вести районов
Вести районов
Общество
С опорой на трудящихся
Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов
Татьяна Железнова
Общество
Расширяем контакты
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Татьяна Железнова
Из официальных источников
Рязань космическая
Новые проекты в космической сфере обсудили на встрече губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Капремонт под контролем
Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
За мир и согласие
Губернатор Николай Любимов встретился с председателем религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашидом Бултачеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Рязанцы на «энергетической неделе»
Делегация Рязанской области приняла участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бережное отношение и выгодные вложения
Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия
Людмила Иванова
Общество
Удачное начало
Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию
Людмила Иванова
Туризм
Деловой подход
Въездной туризм становится в Рязанской области серьезным бизнесом и требует выбора приоритетов
Ирина Сизова
Здоровье
Чтобы сердце билось размеренно
В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Лада Петрова
Образование и Наука
Интеллектуально и перспективно
Выпускники «Политеха» получили предложение строить космодром
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
Праздники и будни
Галина Зайцева
Дата
«Моим стихам, написанным так рано»
Исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941)
Владимир Хомяков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы