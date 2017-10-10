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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

В Касимове прошла спартакиада «В армии служить почетно»

На стадионе «Спартак» прошел зональный этап Спартакиады «В армии служить почетно!», посвященной 75-летию наступательной операции советских войск под Сталинградом. По военно-прикладным видам спорта соревновались 9 команд допризывной молодежи из города Касимова, Сасовского, Клепиковского, Кадомского, Шиловского и Шацкого районов.

Команды соревновались в конкурсах «Статен в строю – силен в бою» (выход из строя, поворот на месте, движение строевым шагом и повороты в движении, выполнение воинского приветствия, подход и отход к командующему, прохождение торжественным маршем, прохождение с песней), «В здоровом теле – здоровый дух» (челночный бег 10х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, комбинированное силовое упражнение), «Тяжело в учении, легко в бою» (исторический конкурс), «Отчизны верные сыны» (разборка/сборка автомата Калашникова, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки).

Никита Тихонов из Касимовского нефтегазового колледжа стал победителем комбинированных силовых упражнениях (подъем корпуса из положения «лежа на спине», отжимание в упоре лежа). Алексей Гуськов из Клепиковского технологического техникума показал лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки. Данила Седов, представлявший Касимовский техникум водного транспорта, преуспел в разборке и сборке автомата Калашникова. Михаил Иванов из местного педколледжа дальше всех прыгнул с места и больше всех на количество раз подтянулся на перекладине.

В общем зачете I место занял ОГБ ПОУ «Касимовский нефтегазовый колледж», II место – филиал ОГБ ПОУ «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове и III место – ОГБ ПОУ «Касимовский техникум водного транспорта».

«Серебро» и «золото» Дмитрия Андрейкина

В сочинском Гранд-отеле «Жемчужина» проведены командный чемпионат России по «быстрым шахматам» (рапиду) и блицу. В составе свердловской команды «Сима-Ленд Урал» выступал рязанец, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин.

На старте турнира по рапиду свердловчане выиграли у коллектива «Крым наш» – 4:0, Андрейкин заставил сдаться Тимофея Ильина. Затем команда Андрейкина победила московский «Локомотив» – 3:1 (рязанец обыграл международного гроссмейстера Михаила Крылова) и «Ладью» из Татарстана – 2,5:1,5 – и две встречи завершила вничью – с «Югрой» из Ханты-Мансийского округа.

Во второй соревновательный день свердловчане проиграли «Друзьям Ивана Букавшина» из Самарской области – 1,2:2,5. В поединке с «Легендами Москвы», завершившимся вничью, Андрейкин не играл. В предпоследнем туре команда «Сима-Ленд Урал» добилась убедительной победы над вологодскими шахматистами, а рязанец довольствовался ничьей в поединке с международным гроссмейстером Иваном Розумом. В заключительном матче уральцы нанесли сокрушительное поражение команде «Крым» – 4:0, а Дмитрий Андрейкин заставил капитулировать Михаила Минкера. В итоге коллектив «Сима-Ленд Урал» занял второе место, уступив всего одно очко «Ладье».

Следом состоялся турнир по блицу. Победительницей стала команда «Сима-Ленд Урал». Большой вклад в «золотой» успех коллектива внес Дмитрий Андрейкин – он сыграл в четырнадцати турах из пятнадцати и набрал 11,5 очка. Рязанец одержал одиннадцать побед, одну встречу свел к ничьей и проиграл только международным гроссмейстерам Гате Камскому («Ладья») и Алексею Придорожному из «Югры».

Кадры решают не все

«Рязань» прервала безвыигрышную серию из трех матчей: в поединке первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») подопечные Гарника Аваляна нанесли крупное поражение – со счетом 3:0 – команде «Зоркий» из Красногорска, которую тренирует именитый Сергей Юран.

Начало поединка было отмечено «быстрым» взятием ворот гостей: уже на пятой минуте никем не прикрытый Владислав Мещеряков головой послал в цель мяч, поданный с углового. Хозяева до судейского свистка на перерыв увеличили результат: «голом в раздевалку» отличился Никита Коляев. На 55-й минуте матча Мартун Абовян после подачи с правого фланга головой отправил третий мяч в сетку ворот «Зоркого».

Помимо Сергея Юрана, входившего в состав сборной России, поигравшего за рубежом, стоит отметить и капитана гостей Евгения Алдонина, также выступавшего за сборную России. Но эти именитости ничего не могли противопоставить игрокам Рязани, которых тренирует легенда рязанского футбола Гарник Авалян.

«Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Зайцев, 74), Коляев (Барков, 83), Шахназаров (Корольков, 66), Ваганов, Абовян, Гамзатов (Сентюрин, 66), Кулешов, Ващенко, Елисеев (Скляров, 46).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
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