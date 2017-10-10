«Моим стихам, написанным так рано»

Она была ярким представителем литературы эпохи Серебряного века. Первая книга М.И. Цветаевой «Вечерний альбом» вышла в свет, когда автору было 18 лет.
Долгие 17 лет провела М.И. Цветаева в эмиграции, но и там сохранила свою любовь к родине, свою тоску по ней. Ревностно относясь к творчеству современников, Марина Ивановна посвятила памяти нашего замечательного земляка Сергея Александровича Есенина пронзительные строки:
И не жалость – мало жил,
И не горечь – мало дал, –
Много жил – кто в наши жил
Дни, все дал – кто песню дал.
Всенародное признание пришло к Марине Цветаевой в семидесятых годах минувшего века. Немало ее произведений положено на музыку: «Мне нравится, что вы больны не мной», «Хочу у зеркала, где муть», «Уж сколько их упало в эту бездну», «Генералам двенадцатого года»…
А среди многочисленных стихотворных посвящений Марине Цветаевой и Сергею Есенину есть и такие строки из цикла «Русским поэтам»:
Струится, душу вознося,
мерцанье призрачного звона.
И в осененном небе снова –
неизгладимая стезя.
Вы – ровный путь превозмогли.
Ваш вольный мир – он взлетом создан:
тянулись, задыхаясь, к звездам –
не дотянулись до земли!
Обо всем этом и шел разговор на состоявшейся в Сасовской городской библиотеке № 36 творческой встрече, посвященной юбилею Марины Цветаевой, еще в годы юности написавшей пророческие строки: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед».