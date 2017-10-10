Деловой подход

Въездной туризм становится в Рязанской области серьезным бизнесом и требует выбора приоритетов

На очередном заседании дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обсуждали проблему развития туризма в регионе. В заседании принял участие губернатор области Николай Любимов, члены Общественной палаты Рязанской области, представители экспертного сообщества, журналисты. Общественную палату РФ представляли Ольга Воронова и Валерий Чирков.

Тема затронула многих – зал в гостинице «Арагон» был полон. Доброжелательный и конструктивный тон разговора задали губернатор области Николай Любимов, председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Проекты и объекты

Для развития въездного туризма в Рязанской области в последние годы немало сделано. Виталий Попов сообщил, что в сфере кластерного туризма Рязанская область – на лидирующих позициях в стране, по внутреннему туризму занимает срединное 9-е место в ЦФО. Нам есть куда стремиться. Но, как напомнил собравшимся губернатор Николай Любимов, тема туризма – непростая, развитие отрасли требует серьезных денег. Области удалось войти в ряд федеральных программ, но необходимо привлекать инвесторов под конкретные проекты на конкретные объекты, как это удалось сделать с усадьбой Кастровых в Касимове. Инвестор и инициатор этого проекта А. Филиппов принял участие в обсуждении и предложил сосредоточить усилия не только на конкретной усадьбе, которая станет гостиничным комплексом, но и на облагораживании всей городской среды.

На заседании клуба прозвучало немало серьезных предложений. Так, И. Кочетков предложил придать статус исторических поселений регионального значения Клепикам, Елатьме, Сапожку и селу Ижевское. Такого рода решения принимаются на уровне региона, и губернатор Николай Любимов поддержал это начинание на заседании клуба. На заседании выступили энтузиасты-краеведы из поселков Елатьма и Сапожок. Там сохранилось немало исторических зданий, требующих реконструкции, есть прошлое, которым стоит гордиться. Но нужны туристические идеи, на основе которых возникают бизнес-проекты. Елатьма – древний купеческий город на Оке, а Ока сегодня активно готовится к развитию круизного туризма, обрастает пристанями и набережными. Сапожок с его лечебными грязями мог бы стать местом медицинского туризма. Но одного этого мало. Во время обсуждения неожиданно прозвучала идея создания здесь музея сапога и сапожного мастерства, например.

Наше все – Есенин и Циолковский

О создании туристического кластера, связанного с именем К.Э. Циолковского в Рязани и Ижевском, говорил М. Демин. Идея грандиозная, включает в себя создание детского космического центра на родине Циолковского и планетария в Рязани. Но она требует серьезного обсуждения и делового подхода. Инициаторы передали главе региона свои проекты. А житель села Ижевское Андрей Меркунов, который тоже выступил на заседании клуба «Коловрат», водит по своему древнему и прекрасному селу экскурсии. Ижевское считалось в Рязанской губернии самым крупным и многолюдным селом. Андрей основательно изучил историю каждой улицы, каждого памятного места, каждого известного уроженца этих мест. Экскурсии его длятся несколько часов, а материалов накоплено не на одну такую экскурсию.

К социокультурному, научно-просветительскому проекту «Всемирная карта есенинских мест», осуществляющемуся на базе РГУ имени С.А. Есенина, привлекла внимание собравшихся Ольга Воронова. Первый этап – «Европейский вектор» – уже осуществлен и включает в себя интерактивную карту, альбом-буклет, туристический справочник. Масштабы проекта могут произвести впечатление: несколько десятков стран, пять из них – европейские, девять американских штатов. Как бы «партнеры» из США не обвинили нас в экспансии. Но отчего же не помечтать о путешествии по есенинскому маршруту из Северной Америки через океан в Лондон Париж, Берлин, Петербург, Москву, а там и в Баку, Ташкент, Тегеран... Есенина читают и любят в Бразилии, Австралии и Индии. И если путешествовать за его книгами, то можно объехать и вовсе весь мир.

Дорогами побед

Кроме того, на заседании клуба «Коловрат» шла речь о военно-историческом и детском военно-патриотическом туризме, идею которого продвигает Рязанское региональное отделение Военно-исторического общества. В Белгородской области восстановили сооружения на древней засечной черте. А засечная черта, проложенная через рязанские земли, еще древнее. Карты ее имеются, конструкция сооружений известна. Об этом сообщил членам клуба заместитель председателя регионального отделения ВИО, член Общественной палаты Рязанской области А. Трушин. Можно попробовать воссоздать частично это грандиозное фортификационное сооружение и заняться исторической реконструкцией, например. С привлечением туристов, разумеется. Губернатор Николай Любимов тут же поручает обратиться к местным строителям бань и срубов, чтобы обсчитать, сколько это может стоить в современном исполнении.

Для военно-исторического туризма наш край – кладезь поводов и маршрутов. Но... Музей дальней авиации за 42 года принял 137 тысяч посетителей, провел более 7000 экскурсий. При этом посещение музея нужно согласовывать с министерством обороны. Решить эту проблему без договоренностей на самом высоком уровне не удается. Глава региона обещает поддержку.

Очень привлекателен туристический проект для молодежи и школьников «Дороги Победы», который реализуется в Московской, Тульской, Калужской областях. А Рязань пока – в стороне. Губернатор предлагает подключиться к этому делу в ближайшее время.

Ярмарка идей

Участникам дискуссионного клуба были представлены новые для Рязани туристические продукты – недавно открывшийся музей истории рязанского леденца и готовящийся к открытию интерактивный музей сказок «Забава».

Идей прозвучало много. Но это – лишь небольшая часть имеющихся предложений. Обсуждение их надо продолжать с участием общественности, с предложениями нужно выходить на уровень областной и муниципальной власти. Предполагается создать специальный информационный ресурс, который поможет разобраться, куда и к кому идти со своими предложениями и проектами. Об этом говорила на заседании дискуссионного клуба заместитель председателя правительства региона Л. Крохалева.

Видимо, придется к обсуждению проблемы организации туризма на рязанской земле еще не раз возвращаться. Идей, повторяю, много, конкретных проектов – чуть меньше. Но они есть.

На следующем заседании клуба «Коловрат» решено обсудить проблемы малого бизнеса.

Виталий Попов,

министр культуры и туризма Рязанской области:

– Нам надо развивать инфраструктуру для туризма таким образом, чтобы к нам приезжали на несколько дней, не на один. Необходимо изучать опыт других регионов, в частности Калуги, в организации агротуризма. Очень перспективен круизный туризм, но для его развития необходимо восстановить пристани в Рязани, Константинове, Шилове, Касимове. Привлекателен в Рязани медицинский, экологический туризм. Именно для координации всей деятельности по развитию туризма в регионе создается координационный совет во главе с губернатором.