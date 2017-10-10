Чтобы сердце билось размеренно

В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В стационарном отделении областного госпиталя для ветеранов войн состоялось лекционное занятие, приуроченное к Всемирному дню сердца и борьбы с инсультом.

Такую работу с пациентами в госпитале проводят регулярно. Тем более что большая часть пациентов лечебного учреждения – люди преклонного возраста.

Недавно для пациентов на базе поликлинического отделения была проведена акция, во время которой участники проходили экспресс-обследование по определению уровня глюкозы в крови и показателям артериального давления. Желающие получили консультации узких специалистов.

Медперсонал, общаясь с посетителями, отмечал необходимость быть внимательными к показателям глюкозы и артериального давления. Повышенное артериальное давление является одной из основных причин внезапного инсульта или инфаркта. Людям, предрасположенным к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо перейти на здоровое питание, снизить употребление соли, повысить уровень физической активности. Контроль уровня сахара в крови позволяет минимизировать риск развития инфарктов, инсультов.

– Я считаю, что подобные экспресс-обследования – повод быть внимательнее к своему здоровью, тем более что проводят это обследование профессионалы, – сказала Лидия Верховенцева, которая уже несколько лет наблюдается у докторов госпиталя.

По словам заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы областного госпиталя для ветеранов войн Елены Максимцевой, помимо акции, в рамках месячника планируется провести цикл лекций для пациентов стационарных отделений госпиталя. Лекции затронут вопросы метода контроля за своим здоровьем, факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и другие.