Интеллектуально и перспективно

Выпускники «Политеха» получили предложение строить космодром

Рязанский политехнический институт стал одной из главных площадок, на которых проходила Всероссийская научная конференция «Наследие К.Э. Циолковского и современность». Это стало очередной вехой в праздновании 160-летия К.Э. Циолковского.

Юбилейные торжества начались с открытия в институте именной аудитории Циолковского. Продолжением стало участие делегации Рязанской области во главе с директором института И.А. Мурогом в 52-х Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского в Калуге. От лица губернатора Рязанской области Н.В. Любимова он поздравил участников с этим знаковым событием и подчеркнул глубокую историческую связь Рязани, Боровска и Калуги.

Следующей ступенью стала работа секции Всероссийской конференции «Роль студенчества в изучении наследия К.Э. Циолковского и увековечивании его памяти». Участников конференции с борта МКС приветствовали космонавты. Александр Мисуркин и Сергей Рязанский в обращении отметили важность Рязани и Первой мужской гимназии (в здании которой сейчас располагается институт), определивших будущий жизненный путь великого ученого.

Работа секции вызвала большой интерес. Здесь были сделаны доклады ведущих специалистов космической отрасли, ученых института и студентов. Перед собравшимися выступили заместитель начальника Инновационного центра Холдинга АО «Российские космические системы», доктор наук, профессор, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского В.В. Глушков, первый заместитель генерального директора НПО точных приборов, директор завода ракетно-космической отрасли (1984 – 1995) Ю.И. Алексеев, заместитель главного редактора журнала «Техника и вооружение» С.Л. Федосеев.

Все доклады вызвали оживленную дискуссию, в которой активно участвовал правнук К.Э. Циолковского С.Н. Самбуров, главный специалист отдела технической подготовки и проектирования деятельности космонавтов ракетно-космической корпорации «Энергия».

К собравшимся обратился Н.Н. Кохно, глава администрации ЗАТО Циолковский (Амурская область) – города будущего, где живут строители и специалисты космодрома «Восточный». Он с интересом познакомился с институтом, предложил студентам и выпускникам попробовать свои силы и реализовать свои профессиональные амбиции на «стройке века» и пригласил стройотряд «Политеха» принять участие в этом грандиозном проекте.

Как было сказано, такие мероприятия не только позволяют сохранять историческую память и наследие наших великих предшественников, но и дают возможность молодежи получать новые знания, следовать по стопам гениев и стремиться к вершинам научного прозрения и технического прогресса.