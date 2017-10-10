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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Праздники и будни

00:01 / Авторская колонка
Праздники и будни

Первый международный форум «Энергия для глобального роста» в рамках Российской энергетической недели, собравший представителей власти, бизнеса, отрасли из многих стран мира. День учителя и День работников сельского хозяйства, как всегда широко отмечаемые в стране. Трагедия в американском Лас Вегасе, унесшая жизни десятков человек. Новые назначения в регионах. Решения, принимаемые Верховной Радой, касающиеся Донбасса. Многие события минувшей недели привлекли внимание аналитиков.

Накануне Дня учителя Фонд «Общественное мнение» провел опрос. Цель его – выяснить мнение наших сограждан о состоянии дел в школьном образовании. Тема не нова. ФОМ обращается к ней регулярно – это дает возможность сравнить динамику в оценках россиянами школьной жизни. Судя по итогам опроса, оценка эта стала более позитивной. Правда, несколько смущает, что чаще всего позитив в школьных делах отмечают респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, то есть поколение, которое сравнивает сегодняшние школьные перемены с тем, что «проходили» сами, а не с тем уровнем образования, к которому обращаются как к примеру представители более старшего поколения. Конечно же, изменения в техническом, методическом уровнях сегодняшнего образования – налицо. Но по-прежнему вызывают нарекания основные проблемы нашей школы, на которые также обратили внимание участники опроса: недостатки в программах обучения, большие нагрузки (и на учеников, и на учителей), отсутствие единых программ, снижение профессионализма педагогов, сохраняющееся недовольство введением ЕГЭ, несмотря на его очевидное стремление измениться к лучшему.

Безусловно, в последние годы в образовании происходят перемены к лучшему. И одно из основных – это попытка вернуть ему статусность, вывести из сферы «услуг», что в не меньшей степени, чем повышение заработка, поднимет престиж педагогического труда.

Ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно в столице, на ВДНХ, развернулась выставка «Золотая осень». Агропромышленному комплексу страны есть что показать. В нынешнем году собран рекордный урожай. Земледельцы и животноводы уверенно осваивают новые технологии. Больше стало на селе молодежи. Все это – результат реализации госпрограмм по развитию сельских территорий, поддержке АПК. Но и проблем у аграриев немало. Одна из них – необходимость обновления машинного парка. Большой хлеб высветил эту проблему особенно ярко. Учитывая вред санкционных заслонов, встает вопрос о развитии собственного сельскохозяйственного машиностроения, которое бы «выдавало на поля» технику и оборудование высокого класса, но по более низким, чем зарубежные аналоги, ценам.

Похожие проблемы и у животноводов. «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз», – говорит пословица. Но уж больно «кусачими» оказались и та «полушка», и перевоз, которым несколько лет назад увлеклись наши хозяйства. А посему развитие собственной племенной базы, как, впрочем, и семеноводческого хозяйства, становится первоочередной задачей дня.

«Не нефтью единой живет страна », – утверждает статистика. Да, последняя пятилетка показывает определенную динамику не только в сырьевых отраслях. Тем не менее, пока именно топливно-энергетический комплекс остается одним из важнейших секторов отечественной экономики. И потому такое внимание было уделено проходившему на минувшей неделе в Москве и Санкт-Петербурге энергетическому форуму, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. На форум приехали представители более 40 стран, около 200 организаций. На площадках форума подписаны соглашения более чем на 26,7 млрд. рублей. Участники форума обсудили актуальные проблемы мировой энергетической политики, утвердили пятилетний план дальнейшей работы. А тема пленарного заседания «Энергия для глобального роста» говорила сама за себя. Остается надеяться, что рост мы все сможем почувствовать и на уровне собственного благосостояния.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
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