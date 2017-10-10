лизинг
18:10 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
129

С опорой на трудящихся

00:01 / Общество
Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов

Глава региона Николай Любимов встретился с руководителями региональных профсоюзных объединений.

День встречи совпал с днем рождения председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инны Калашниковой. Николай Любимов поблагодарил ее за работу, вручив почетную грамоту губернатора за большой вклад в защиту прав человека и многолетнюю плодотворную деятельность.

Открывая обсуждение, глава региона сказал, что такие встречи будут проходить регулярно. «Я придаю большое значение сотрудничеству с профсоюзами, потому что вы представляете огромное количество трудовых коллективов, являетесь выразителями их интересов и их защитниками. Поэтому я считаю обязательным, чтобы при решении всех профессиональных вопросов, каких-то житейских учитывалось мнение профсоюзов», – подчеркнул глава региона. По его словам, важной для правительства области остается реализация трехстороннего соглашения, в первую очередь в части, касающейся повышения уровня заработной платы. Это необходимо для решения одной из ключевых задач по выводу экономики области на современный уровень. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку профсоюзов в выполнении Майских указов Президента.

Инна Калашникова обратила внимание на проблемы развития социального партнерства в муниципальных образованиях области и попросила правительство рассмотреть законопроект «О социальном партнерстве», который разработало профобъединение. Она также попросила приглашать координаторов трехсторонней комиссии на заседания областного правительства, что практиковалось ранее, а также учитывать при присвоении звания «Ветеран труда Рязанской области» профсоюзные награды.

О беспокоящих их проблемах рассказали представители территориальных организаций отраслевых профсоюзов РФ. В числе проблем, беспокоящих работников образования, здравоохранения, культуры, – темпы повышения заработной платы в соответствии с Майскими указами Президента, привлечение в отрасль молодежи, обеспечение работников жильем. Николай Любимов заверил, что «дорожные карты» по росту заработной платы в бюджетной сфере к концу года будут выполнены полностью. Выступавшие указали также на уменьшение числа первичных профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях, растущее число отказов работодателей от заключения коллективных договоров. Была высказана обеспокоенность, из каких источников финансирования будет обеспечено предстоящее повышение МРОТ.

Руководитель Рязанской областной организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» Валерий Колпаков обратил внимание на проблемы на Рязанской ГРЭС в г. Новомичуринске. В ответ глава региона отметил, что улучшить финансовое состояние предприятия позволит присвоение Новомичуринску статуса территории опережающего социально-экономического развития. На данном этапе идет сбор документов, прорабатывается возможность подключения инвесторов напрямую к ГРЭС.

Председатель Рязанской областной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Михаил Тараскин указал на серьезные финансовые трудности, которые испытывают муниципальные транспортные предприятия г. Рязани – «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». По словам губернатора, проблема ему известна и решается сейчас с администрацией Рязани «в пожарном порядке».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Волонтеры из Рязанской области отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал учитывать мнение профсоюзов при решении социально значимых вопросов

В Рязани сожгли санкционные продукты

Вести районов
Расширяем контакты
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дорога европейского уровня
Новый путепровод через реку Проню соответствует современным требованиям и стандартам качества
Светлана Максимова
Общество
Добрая примета
Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя
Вячеслав Астафьев
Общество
12 октября состоится прямая линия с губернатором Николаем Любимовым
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Рязань космическая
Новые проекты в космической сфере обсудили на встрече губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Капремонт под контролем
Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
За мир и согласие
Губернатор Николай Любимов встретился с председателем религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашидом Бултачеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Рязанцы на «энергетической неделе»
Делегация Рязанской области приняла участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бережное отношение и выгодные вложения
Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия
Людмила Иванова
Общество
Удачное начало
Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию
Людмила Иванова
Туризм
Деловой подход
Въездной туризм становится в Рязанской области серьезным бизнесом и требует выбора приоритетов
Ирина Сизова
Здоровье
Чтобы сердце билось размеренно
В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Лада Петрова
Образование и Наука
Интеллектуально и перспективно
Выпускники «Политеха» получили предложение строить космодром
Валентина Севостьянова
Культура
Неизвестные подробности
Писатель из Англии Лейла Александер-Гарретт представила рязанцам свою книгу «Андрей Тарковский: собиратель снов»
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Дата
«Моим стихам, написанным так рано»
Исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941)
Владимир Хомяков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы