С опорой на трудящихся

Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов

Глава региона Николай Любимов встретился с руководителями региональных профсоюзных объединений.

День встречи совпал с днем рождения председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инны Калашниковой. Николай Любимов поблагодарил ее за работу, вручив почетную грамоту губернатора за большой вклад в защиту прав человека и многолетнюю плодотворную деятельность.

Открывая обсуждение, глава региона сказал, что такие встречи будут проходить регулярно. «Я придаю большое значение сотрудничеству с профсоюзами, потому что вы представляете огромное количество трудовых коллективов, являетесь выразителями их интересов и их защитниками. Поэтому я считаю обязательным, чтобы при решении всех профессиональных вопросов, каких-то житейских учитывалось мнение профсоюзов», – подчеркнул глава региона. По его словам, важной для правительства области остается реализация трехстороннего соглашения, в первую очередь в части, касающейся повышения уровня заработной платы. Это необходимо для решения одной из ключевых задач по выводу экономики области на современный уровень. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку профсоюзов в выполнении Майских указов Президента.

Инна Калашникова обратила внимание на проблемы развития социального партнерства в муниципальных образованиях области и попросила правительство рассмотреть законопроект «О социальном партнерстве», который разработало профобъединение. Она также попросила приглашать координаторов трехсторонней комиссии на заседания областного правительства, что практиковалось ранее, а также учитывать при присвоении звания «Ветеран труда Рязанской области» профсоюзные награды.

О беспокоящих их проблемах рассказали представители территориальных организаций отраслевых профсоюзов РФ. В числе проблем, беспокоящих работников образования, здравоохранения, культуры, – темпы повышения заработной платы в соответствии с Майскими указами Президента, привлечение в отрасль молодежи, обеспечение работников жильем. Николай Любимов заверил, что «дорожные карты» по росту заработной платы в бюджетной сфере к концу года будут выполнены полностью. Выступавшие указали также на уменьшение числа первичных профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях, растущее число отказов работодателей от заключения коллективных договоров. Была высказана обеспокоенность, из каких источников финансирования будет обеспечено предстоящее повышение МРОТ.

Руководитель Рязанской областной организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» Валерий Колпаков обратил внимание на проблемы на Рязанской ГРЭС в г. Новомичуринске. В ответ глава региона отметил, что улучшить финансовое состояние предприятия позволит присвоение Новомичуринску статуса территории опережающего социально-экономического развития. На данном этапе идет сбор документов, прорабатывается возможность подключения инвесторов напрямую к ГРЭС.

Председатель Рязанской областной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Михаил Тараскин указал на серьезные финансовые трудности, которые испытывают муниципальные транспортные предприятия г. Рязани – «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». По словам губернатора, проблема ему известна и решается сейчас с администрацией Рязани «в пожарном порядке».