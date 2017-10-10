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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Расширяем контакты

00:01 / Общество
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Расширяем контакты

В минувшую пятницу Рязанскую область посетила официальная делегация провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики.

В состав делегации вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в Российской Федерации Мария Номасонто Сибанда-Туси, премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле, представители деловых кругов. Гости побывали в образовательных учреждениях, на предприятиях области, встретились с президентом Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяной Гусевой. В региональном правительстве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Фри-Стейт. Свои подписи под документом поставили губернатор региона Николай Любимов и премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле.

Николай Любимов, приветствуя гостей, отметил, что правительство области придает приоритетное значение развитию внешнеэкономических связей. Глава региона перечислил те направления экономики, по которым можно развивать сотрудничество с ЮАР. Это фармацевтика, сотрудничество в области инновационной медицины, производства сельскохозяйственного оборудования. В частности, Любимов рассказал о Рязанском приборном заводе, который в ЮАР уже известен и даже имеет там своего дилера по продаже тонометров внутриглазного давления – медицинских приборов, не имеющих аналогов в мире. «Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество с ГРПЗ в этом направлении будет только расширяться», – выразил надежду глава региона.

Перспективным губернатор назвал также развитие сотрудничества с Елатомским приборным заводом и Касимовским приборным заводом, предлагающими приборы для магнитотерапии, заводом «Форт», производящим инновационные лекарственные препараты. Кроме того, стороны могут стать партнерами в области химической промышленности, производства кожи, поставки беспилотных тракторов, которые пока проходят испытания на полях области.

По словам Николая Любимова, взаимодействие возможно также в социальной сфере. В первую очередь, речь идет об образовании. Сегодня 13 граждан ЮАР учатся в Рязанском государственном агротехнологическом университете по специальностям «Ветеринария», «Агроинженерия», «Агрономия» и «Строительство». 36 студентов из ЮАР осваивают лечебное дело в Рязанском государственном медицинском университете. «Их количество может быть увеличено, как и спектр профессий, которыми они хотят овладеть», – подчеркнул Николай Любимов.

«Мы счастливы, что мы сегодня здесь», – сказал в ответ премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле, отметив, что в развитии сотрудничества с Россией в ЮАР очень заинтересованы. В начале 1960-х годов Россия была одним из немногих друзей, кто не отвернулся от Южной Африки и оказывал ей поддержку. А сегодня вместе с Россией ЮАР является членом БРИКС, активно работает в этой международной организации, борется за многополярный мир. Гость рассказал, что у африканского и российского регионов много общего в экономике. В частности, в провинции Фри-Стейт, которую называют житницей страны, развито сельское хозяйство, а также перерабатывающая, легкая, химическая промышленность. Во всех этих сферах, а также в образовании, медицине нужно усиливать контакты с Россией. Представитель ЮАР также выразил надежду на сотрудничество в области культуры и туризма и пригласил рязанцев на цветочный фестиваль, который пройдет в провинции Фри-Стейт в середине октября.

Состоявшийся визит делегации из ЮАР был посвящен общему знакомству с Рязанской областью, но уже через три недели представители Южной Африки вновь намерены посетить наш регион для поиска конкретных бизнес-партнеров.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
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