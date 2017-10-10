Новые проекты в космической сфере обсудили на встрече губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров

В ходе встречи речь шла о популяризации научного и творческого наследия великого ученого, основоположника космонавтики, уроженца рязанской земли К.Э. Циолковского. «Мы имеем твердые намерения развивать музей в с. Ижевское, там уже начинается ремонт», – сказал губернатор.

Сергей Самбуров, ведущий специалист РК «Энергия», в свою очередь, отметил, что много времени уделяет работе с молодежью. По его словам, большой интерес вызывает проект «Рязань космическая». В его рамках предполагается посещение в г. Королеве Центров подготовки космонавтов и управления полетами и ряда других объектов. Кроме того, обсуждалась инициатива по созданию силами студентов профильных вузов и специалистов промышленных предприятий молодежного спутника. В этой работе участвуют несколько российских университетов, РК «Энергия». Сергей Самбуров предложил региону присоединиться к проекту. Губернатор Николай Любимов назвал программу интересной, отметив ее познавательный характер.