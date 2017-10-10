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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Капремонт под контролем

00:01 / Из официальных источников
Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова продолжаются проверки хода капитального ремонта домов и деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

В период со 2 по 6 октября 2017 года Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела 48 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. Выявлено 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Рабочими группами проверен также ход комплексного капитального ремонта в четырех многоквартирных домах. По выявленным нарушениям в части организации и проведения работ региональному Фонду капитального ремонта многоквартирных домов выданы соответствующие предписания.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
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