Капремонт под контролем

Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова продолжаются проверки хода капитального ремонта домов и деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

В период со 2 по 6 октября 2017 года Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела 48 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. Выявлено 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Рабочими группами проверен также ход комплексного капитального ремонта в четырех многоквартирных домах. По выявленным нарушениям в части организации и проведения работ региональному Фонду капитального ремонта многоквартирных домов выданы соответствующие предписания.