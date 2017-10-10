За мир и согласие

Губернатор Николай Любимов встретился с председателем религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашидом Бултачеевым

В ходе встречи речь шла о деятельности организации на территории Рязанской области. Глава региона подчеркнул, что областное правительство придает большое значение сотрудничеству с религиозными общественными организациями. «На территории Рязанской области проживает большое количество мусульман, и мы всегда готовы оказывать таким организациям необходимое содействие, – сказал Николай Любимов. – Для нас это важно, чтобы среди мусульман и людей других вероисповеданий были мир и согласие. Уверен, что вместе мы будем эффективно работать над решением этой задачи в Рязанской области».