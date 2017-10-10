Рязанцы на «энергетической неделе»

Делегация Рязанской области приняла участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»

Возглавил делегацию министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. В рамках форума, проходящего в Москве, рязанцы стали участниками всероссийского совещания, которое открыл министр энергетики РФ Александр Новак. Обсуждались вопросы подготовки объектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона. В Рязанской области готовности муниципальных образований, в том числе субъектов электроэнергетики и топливно-энергетического хозяйства, уделяется повышенное внимание. Объем финансовых средств, запланированных субъектами электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса региона на подготовку к отопительному периоду 2017-2018 гг., составляет более 3,4 млрд. руб. Техническая готовность предприятий в настоящее время составляет 100%, субъекты ТЭК входят в отопительный сезон с минимальными рисками.