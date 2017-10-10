Бережное отношение и выгодные вложения

Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия

Состоялось второе заседание регионального клуба «Лидер», объединяющего на одной площадке представителей власти и руководителей предприятий, муниципалитетов и организаций. Заседание провел губернатор Николай Любимов.

Темой встречи стало обсуждение путей решения проблемы сохранения исторического облика и культурного наследия городов и районов области. По словам главы региона, это общая забота, и участие бизнеса в сбережении памятников архитектуры сегодня актуально, как никогда.

– Мне бы хотелось, чтобы крупный бизнес активнее участвовал в работе по сохранению исторического наследия, интересных зданий, благоустройству общественного пространства, созданию и сохранению парков и скверов, памятных мест, – обратился к собравшимся Николай Любимов. – Именно такое отношение подразумевает социальная ответственность, проявления которой мы ждем от бизнес-сообщества. Знаю, что многие из вас именно так и поступают. Такая позиция заслуживает глубокого уважения, и таким предприятиям мы будем оказывать всемерную поддержку, а в перспективе выработаем систему дополнительных преференций.

Сегодня, как рассказал губернатор, в регионе действуют различные механизмы во­влечения бизнеса в сохранение культурного наследия. Это и передача памятников в частные руки (с реставрационными обязательствами), и долгосрочная аренда за символическую плату, и благотворительные акции по восстановлению имеющих историческую ценность зданий.

В ходе заседания шел активный обмен мнениями между представителями власти разных уровней и бизнесменами по поводу того, как не допустить разрушения исторических памятников, вдохнуть в них вторую жизнь, сделать городские территории более комфортными и благоустроенными. К примеру, в исторической части Рязани планируется создать так называемые этнографические зоны, чтобы сохранить дома с элементами деревянного зодчества. Прозвучало также предложение улучшить инфраструктуру возле исторических объектов – организовать парковки, места для отдыха, сделать хорошее освещение. Речь шла и о необходимости открыть в Рязани большую обзорную площадку, облагородить въезд в город со стороны Южного промышленного узла и многом другом.

Как было отмечено в ходе дискуссии, рязанский бизнес уже сейчас вносит свою лепту в сбережение культурно-исторического наследия региона, создание привлекательных для туристов объектов. Сюда относится и строительство гостиничного комплекса «Старый город», и реставрация здания бывшего ликероводочного завода, и ряд других проектов.

По итогам заседания было решено усилить взаимодействие бизнеса и власти в этом направлении.

Николай Любимов,

губернатор Рязанской области:

– Исторический центр должен не потерять своего лица, но иметь при этом возможности для развития. Это создание инфраструктуры, необходимой для жителей и туристов, возможно, появление новых памятников в честь людей или событий, связанных с этими местами. Еще один важный момент – при сохранении внешнего вида старинных зданий следует обеспечить их современную внутреннюю «начинку». Это станет стимулом ко «второй жизни» зданий.