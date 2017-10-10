лизинг
18:11 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
73

Бережное отношение и выгодные вложения

00:01 / Общество
Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия

Состоялось второе заседание регионального клуба «Лидер», объединяющего на одной площадке представителей власти и руководителей предприятий, муниципалитетов и организаций. Заседание провел губернатор Николай Любимов.

Темой встречи стало обсуждение путей решения проблемы сохранения исторического облика и культурного наследия городов и районов области. По словам главы региона, это общая забота, и участие бизнеса в сбережении памятников архитектуры сегодня актуально, как никогда.

– Мне бы хотелось, чтобы крупный бизнес активнее участвовал в работе по сохранению исторического наследия, интересных зданий, благоустройству общественного пространства, созданию и сохранению парков и скверов, памятных мест, – обратился к собравшимся Николай Любимов. – Именно такое отношение подразумевает социальная ответственность, проявления которой мы ждем от бизнес-сообщества. Знаю, что многие из вас именно так и поступают. Такая позиция заслуживает глубокого уважения, и таким предприятиям мы будем оказывать всемерную поддержку, а в перспективе выработаем систему дополнительных преференций.

Сегодня, как рассказал губернатор, в регионе действуют различные механизмы во­влечения бизнеса в сохранение культурного наследия. Это и передача памятников в частные руки (с реставрационными обязательствами), и долгосрочная аренда за символическую плату, и благотворительные акции по восстановлению имеющих историческую ценность зданий.

В ходе заседания шел активный обмен мнениями между представителями власти разных уровней и бизнесменами по поводу того, как не допустить разрушения исторических памятников, вдохнуть в них вторую жизнь, сделать городские территории более комфортными и благоустроенными. К примеру, в исторической части Рязани планируется создать так называемые этнографические зоны, чтобы сохранить дома с элементами деревянного зодчества. Прозвучало также предложение улучшить инфраструктуру возле исторических объектов – организовать парковки, места для отдыха, сделать хорошее освещение. Речь шла и о необходимости открыть в Рязани большую обзорную площадку, облагородить въезд в город со стороны Южного промышленного узла и многом другом.

Как было отмечено в ходе дискуссии, рязанский бизнес уже сейчас вносит свою лепту в сбережение культурно-исторического наследия региона, создание привлекательных для туристов объектов. Сюда относится и строительство гостиничного комплекса «Старый город», и реставрация здания бывшего ликероводочного завода, и ряд других проектов.

По итогам заседания было решено усилить взаимодействие бизнеса и власти в этом направлении.

Николай Любимов,
губернатор Рязанской области: 

– Исторический центр должен не потерять своего лица, но иметь при этом возможности для развития. Это создание инфраструктуры, необходимой для жителей и туристов, возможно, появление новых памятников в честь людей или событий, связанных с этими местами. Еще один важный момент – при сохранении внешнего вида старинных зданий следует обеспечить их современную внутреннюю «начинку». Это станет стимулом ко «второй жизни» зданий.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Расширяем контакты

С опорой на трудящихся

Волонтеры из Рязанской области отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Рязанцы на «энергетической неделе»
Делегация Рязанской области приняла участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»
По материалам официального сайта Правительства области
Удачное начало
Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дорога европейского уровня
Новый путепровод через реку Проню соответствует современным требованиям и стандартам качества
Светлана Максимова
Общество
Добрая примета
Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя
Вячеслав Астафьев
Общество
12 октября состоится прямая линия с губернатором Николаем Любимовым
Вести районов
Вести районов
Общество
С опорой на трудящихся
Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов
Татьяна Железнова
Общество
Расширяем контакты
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Татьяна Железнова
Из официальных источников
Рязань космическая
Новые проекты в космической сфере обсудили на встрече губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Капремонт под контролем
Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
За мир и согласие
Губернатор Николай Любимов встретился с председателем религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашидом Бултачеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Туризм
Деловой подход
Въездной туризм становится в Рязанской области серьезным бизнесом и требует выбора приоритетов
Ирина Сизова
Здоровье
Чтобы сердце билось размеренно
В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Лада Петрова
Образование и Наука
Интеллектуально и перспективно
Выпускники «Политеха» получили предложение строить космодром
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
Праздники и будни
Галина Зайцева
Культура
Неизвестные подробности
Писатель из Англии Лейла Александер-Гарретт представила рязанцам свою книгу «Андрей Тарковский: собиратель снов»
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Дата
«Моим стихам, написанным так рано»
Исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941)
Владимир Хомяков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы