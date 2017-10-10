Удачное начало

Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию

В Рязани состоялся традиционный праздник «Посвящение в педагоги». Он прошел в школе № 8 и был приурочен к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Главными участниками праздника стали 130 молодых воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования, для которых нынешний учебный год – первый в профессии. Как, например, для Валерии Котовой. Выпускница Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина работает в центре дистанционного образования учителем английского языка. Обучение на расстоянии, по мнению девушки, только на первый взгляд является сложным.

– Работаешь с ребенком индивидуально. Это позволяет сразу понять, хорошо усвоил ученик знания или ему что-то неясно. Можно свою работу тут же корректировать. Это практически идеальные условия для учителя, – признается Валерия Котова.

Перед церемонией посвящения в педагоги ее участники познакомились с системой работы своих более опытных коллег, среди которых – занявшая первое место на областном этапе конкурса «Учитель года» Анна Едунова и абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Екатерина Смалева.

Молодых педагогов на празднике напутствовали министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, депутат Госдумы РФ Елена Митина, ректор РИРО Андрей Кашаев и другие гости.

Как отметила Ольга Щетинкина, привлечение молодых кадров в образование – одна из основных задач региональной власти. Министр проинформировала начинающих учителей, воспитателей и педагогов доп­образования о мерах поддержки, которые предусмотрены для них на региональном и муниципальном уровнях. По словам Ольги Щетинкиной, в настоящее время система поддержки молодых педагогов совершенствуется, в том числе в части обеспечения кадров жильем.

– У нас уникальная профессия, мы создаем будущее страны, – сказала, обращаясь к начинающим педагогам, Ольга Щетинкина.

В свою очередь Елена Митина выразила надежду, что ребята выбрали педагогическую профессию осознанно, и пожелала им чаще обращаться за советом к своим старшим коллегам.

В завершение торжества его виновникам были вручены памятные знаки «Педагог-2017». Молодые педагоги дали клятву посвященного в профессию.