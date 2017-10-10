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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Дорога европейского уровня

00:01 / Общество
Новый путепровод через реку Проню соответствует современным требованиям и стандартам качества
Автор фото: Дмитрий Осинин | Дорога европейского уровня
Фото: Дмитрий Осинин.

В минувшую пятницу состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Проню в Спасском районе.

Процесс его создания занял три года и был разделен на несколько этапов: ремонт существующего моста, демонтаж аварийного металлического и строительство нового. Введенный в эксплуатацию путепровод имеет протяженность 230 метров, по две полосы движения в обе стороны, барьерное и шумоизоляционное ограждение, относится к дорожным объектам первой категории. Это стратегически важный объект не только для области, но и для России в целом. Через мост проезжает в среднем до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строители дают гарантию: в первоначальном виде он простоит 8 лет, а в целом срок гарантийного обслуживания составляет 30 лет. Полная стоимость объекта – 1,5 миллиарда рублей. Специалисты уверены: качество дорожного полотна нового объекта сопоставимо с лучшими зарубежными аналогами.

В торжественном открытии моста приняли участие губернатор Николай Любимов, руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов. Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию нового моста – большое событие для Рязанской области.

– Мост был построен благодаря труду проектировщиков, строителей, поддержке Министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства. В дороги Рязанской области вкладываются немалые средства, я уверен, что нам удастся продолжить эту работу, в частности, по строительству Южного обхода Рязани, – сказал глава региона.

Генеральным подрядчиком строительства моста стало ПАО «Мостотрест» РТФ «Мостотряд-22». Николай Любимов вручил благодарности губернатора сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в создание объекта.

По словам главы региона, работы, связанной с приведением в порядок региональных и муниципальных дорог, много. Среди первоочередных задач – строительство Южного обхода Рязани.

– Создание обхода поддержали Президент России Владимир Путин, профильное министерство, федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». От нас зависит работа, связанная с прокладкой трассы, региону вместе с дорожниками предстоит договориться с собственниками земель, по которым пройдет обход, и взаимовыгодном решении задачи, – пояснил Николай Любимов.

Продолжится и ремонт дороги М5, проходящей по территории области. Проектом федерального бюджета будущего года на эти цели запланированы определенные средства. Как пояснил Сергей Логунов, уже по итогам 2018 года можно будет добиться 90-процентного соответствия рязанской части трассы М5 всем нормативам. Речь идет не только о качестве дорожного полотна, но и о мерах безопасности, в частности, о повсеместном обустройстве тросовых ограждений.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
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