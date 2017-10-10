Добрая примета

Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Священные слова клятвы произнесли 209 человек, среди которых 77 первокурсников и 132 слушателя факультета профессиональной подготовки и повышения квалификации. В числе первокурсников, помимо рязанцев, – представители пяти регионов страны (Костромы, Тамбова, Владимира, Тулы и Ярославля). По статистике, почти как в песне поется, на 67 юношей только 10 девчонок, но зато каких! Каждая из них ни в чем не уступит парням.

– Я хочу работать в уголовном розыске, как мой папа Петр Аркадьевич, – говорит первокурсница Анастасия Жарикова. – К поступлению в университет я готовилась серьезно. Много бегала, отжималась, качала пресс. В прошлом году мы были здесь с подружкой на присяге, и я окончательно приняла решение, что буду работать в полиции. Подруги не удивились, сказали, что мне только туда и надо.

Первокурсница Яна Горбунова – хорошо известная в Рязани лыжница. Воспитанница СДЮСШОР «Вымпел» неоднократно выигрывала первенство области по лыжным гонкам. Теперь будет завоевывать медали для вуза.

– Выбор дочь сделала сама, и я за нее очень рада, – говорит мама Яны Татьяна Владимировна. – Юридическое образование всегда пригодится. Да и профессия – защищать людей – благородная и очень нужная.

По словам руководства вуза, первокурсники имеют хорошую подготовку и высокие показатели ЕГЭ. Вступительные испытания состояли не только из экзаменов по общеобразовательным предметам и физической подготовке, но и из профессионально-психологического отбора. Курсанты 1 курса проходили начальную профессиональную подготовку на загородной учебной базе в Солотче.

Слушатели факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по окончании обучения в вузе продолжат службу в различных подразделениях ОВД. В этом году, помимо рязанцев, проф­подготовку пройдут 90 сотрудников управлений МВД России по Тамбовской и Вологодской областям.

В торжествах приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители законодательной власти и органов местного самоуправления региона, УМВД России по Рязанской области, федеральных органов власти по рязанскому региону, а также ветеранских организаций и Русской православной церкви.

– Сегодня перед правоохранительными органами стоят масштабные задачи, и их рязанские полицейские успешно решают, – сказал, обращаясь к принявшим присягу будущим стражам порядка, губернатор Николай Любимов. – Они охраняют общественную безопасность и правопорядок, ведут борьбу с преступностью. Сотрудники органов внутренних дел завоевали высокий авторитет у жителей области, благодаря своему высокому профессионализму, ответственному отношению к делу, добросовестному исполнению служебных обязанностей. Уверен, что и вы с честью будете выполнять возложенные на вас задачи, когда поступите на службу после окончания вуза.

И завершил свои поздравления губернатор напутственными словами в тон погоде.

– Сегодня – дождь, но, как сказал Александр Александрович Крымов, он знает, генерал все-таки, что если дождь в присягу, то это к хорошей службе и карьерному росту. Удачи вам, – произнес Николай Любимов.