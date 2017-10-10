Вести районов

ПРОНСК. В 14 домах в Новомичуринске ведутся работы согласно региональной программе капремонта. На будущий год запланирован капитальный ремонт еще 14 домов в этом городе, вся необходимая документация администрацией Новомичуринска уже подготовлена. Активно ведется благоустройство парка на улице Смирнягина в рамках федеральной программы «Городская среда».

ШАЦК. Студенты Шацкого агротехнологического техникума уже в октябре думают о том, как будет благоустроена территория учреждения в будущем году. Клумбы на ней должны радовать глаз яркими красками уже весной. Поэтому в эти октябрьские дни студенты выходят на субботники, чтобы заняться посадкой луковиц первоцветов – тюльпанов, гиацинтов и других весенних цветов. Они пересаживают многолетние растения и кустарники. Но прежде чем пополнить цветник новыми экземплярами, ребята провели генеральную уборку всей территории возле здания техникума.

САРАИ. В актовом зале Сараевского многофункционального колледжа прошла встреча в литературно-музыкальной гостиной «Сергей Есенин – певец страны березового ситца», организованной студентами группы №23 «Технология продукции общественного питания» совместно с классным руководителем. Пятнадцать студентов приняли участие в конкурсе чтецов. Первое место жюри единогласно присудило Александре Ивановой.

ЧУЧКОВО. В районе состоялась очередная сдача норм ГТО 4-й и 5-й ступеней. Школьники соревновались в беге на 60 и 100 метров, в метании мяча весом 150 граммов, метании гранаты весом 500 граммов и 700 граммов, наклонах вперед, выполняли подтягивания, делали прыжок в длину с места, стреляли из пневматического оружия.

ЕРМИШЬ. В поселке Игошино продолжается ремонт церкви Георгия Победоносца. Идут внешние отделочные работы. Заказан купол. Деньги на ремонт выделил Сергей Карцев, индивидуальный предприниматель.