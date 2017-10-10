лизинг
18:10 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
115

Вести районов

00:01 / Вести районов

ПРОНСК. В 14 домах в Новомичуринске ведутся работы согласно региональной программе капремонта. На будущий год запланирован капитальный ремонт еще 14 домов в этом городе, вся необходимая документация администрацией Новомичуринска уже подготовлена. Активно ведется благоустройство парка на улице Смирнягина в рамках федеральной программы «Городская среда».

ШАЦК. Студенты Шацкого агротехнологического техникума уже в октябре думают о том, как будет благоустроена территория учреждения в будущем году. Клумбы на ней должны радовать глаз яркими красками уже весной. Поэтому в эти октябрьские дни студенты выходят на субботники, чтобы заняться посадкой луковиц первоцветов – тюльпанов, гиацинтов и других весенних цветов. Они пересаживают многолетние растения и кустарники. Но прежде чем пополнить цветник новыми экземплярами, ребята провели генеральную уборку всей территории возле здания техникума.

САРАИ. В актовом зале Сараевского многофункционального колледжа прошла встреча в литературно-музыкальной гостиной «Сергей Есенин – певец страны березового ситца», организованной студентами группы №23 «Технология продукции общественного питания» совместно с классным руководителем. Пятнадцать студентов приняли участие в конкурсе чтецов. Первое место жюри единогласно присудило Александре Ивановой.

ЧУЧКОВО. В районе состоялась очередная сдача норм ГТО 4-й и 5-й ступеней. Школьники соревновались в беге на 60 и 100 метров, в метании мяча весом 150 граммов, метании гранаты весом 500 граммов и 700 граммов, наклонах вперед, выполняли подтягивания, делали прыжок в длину с места, стреляли из пневматического оружия.

ЕРМИШЬ. В поселке Игошино продолжается ремонт церкви Георгия Победоносца. Идут внешние отделочные работы. Заказан купол. Деньги на ремонт выделил Сергей Карцев, индивидуальный предприниматель.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 177 (5464) от 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
12 октября состоится прямая линия с губернатором Николаем Любимовым
С опорой на трудящихся
Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дорога европейского уровня
Новый путепровод через реку Проню соответствует современным требованиям и стандартам качества
Светлана Максимова
Общество
Добрая примета
Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя
Вячеслав Астафьев
Общество
12 октября состоится прямая линия с губернатором Николаем Любимовым
Общество
С опорой на трудящихся
Губернатор обещал прислушиваться к мнению профсоюзов
Татьяна Железнова
Общество
Расширяем контакты
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Татьяна Железнова
Из официальных источников
Рязань космическая
Новые проекты в космической сфере обсудили на встрече губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Капремонт под контролем
Жилинспекция выдала предписания еще по четырем домам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
За мир и согласие
Губернатор Николай Любимов встретился с председателем религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашидом Бултачеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Рязанцы на «энергетической неделе»
Делегация Рязанской области приняла участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бережное отношение и выгодные вложения
Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия
Людмила Иванова
Общество
Удачное начало
Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию
Людмила Иванова
Туризм
Деловой подход
Въездной туризм становится в Рязанской области серьезным бизнесом и требует выбора приоритетов
Ирина Сизова
Здоровье
Чтобы сердце билось размеренно
В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Лада Петрова
Образование и Наука
Интеллектуально и перспективно
Выпускники «Политеха» получили предложение строить космодром
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
Праздники и будни
Галина Зайцева
Культура
Неизвестные подробности
Писатель из Англии Лейла Александер-Гарретт представила рязанцам свою книгу «Андрей Тарковский: собиратель снов»
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Дата
«Моим стихам, написанным так рано»
Исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941)
Владимир Хомяков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы