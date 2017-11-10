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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Отопление подано во все жилые дома и объекты соцсферы Рязани

09:00 / Актуально
Отопление подано во все жилые дома и объекты соцсферы Рязани

Эти данные опубликованы на сайте администрации областного центра со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

На 9 октября теплом обеспечены все 2811 жилых домов и 233 учреждения социальной сферы, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.

По данным управления, в рамках подготовки города к отопительному сезону 2017-2018 гг. выполнен профилактический ремонт оборудования во всех 69 котельных и 127 центральных тепловых пунктах, осуществляющих теплоснабжение в зоне РМПТС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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