Отопление подано во все жилые дома и объекты соцсферы Рязани

Эти данные опубликованы на сайте администрации областного центра со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

На 9 октября теплом обеспечены все 2811 жилых домов и 233 учреждения социальной сферы, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.

По данным управления, в рамках подготовки города к отопительному сезону 2017-2018 гг. выполнен профилактический ремонт оборудования во всех 69 котельных и 127 центральных тепловых пунктах, осуществляющих теплоснабжение в зоне РМПТС.