Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 20.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Великанова в Рязани. Горела четырехкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. В пожаре пострадал человек. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. Тушить пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.
Во время пожара в Рязани пострадал человек
09:22 10.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области «ВАЗ» налетел на тракторный плуг
5 автомобилей столкнулись на трассе в Рязанской области
4 пожарных автомобиля ликвидировали пожар в жилом доме в Рязанской области