Во время пожара в Рязани пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 20.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Великанова в Рязани. Горела четырехкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. В пожаре пострадал человек. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. Тушить пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.