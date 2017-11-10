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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Во время пожара в Рязани пострадал человек

09:22 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 20.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Великанова в Рязани. Горела четырехкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. В пожаре пострадал человек. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб. Тушить пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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