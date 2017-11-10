В конце прошлой недели на дорогах Рязанской области задержали 43 нетрезвых водителей

Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу и выходные в регионе прошли профилактические рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель». Инспекторы задержали 43 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. 3 водителя отказались пройти медосвидетельствование. Пятерых ждет уголовное наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.