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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В конце прошлой недели на дорогах Рязанской области задержали 43 нетрезвых водителей

10:54 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу и выходные в регионе прошли профилактические рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель». Инспекторы задержали 43 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. 3 водителя отказались пройти медосвидетельствование. Пятерых ждет уголовное наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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