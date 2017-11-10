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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязанской области откроется передвижная выставка Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича

10:56 / Культура

Как сообщает портал Музеи Рязанской области, выставочный проект «Окно в природу» представит множество картин художников-пейзажистов и фоторабот, посвященных природе Мордовии. В экспозиции выставки - редкие снимки диких животных, полученные с помощью фотоловушек, установленных на территории Мордовского заповедника, уникальные коллекции насекомых и картины, на которых запечатлена красота природы Мордовии.

Выставка будет работать в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике с 13 октября по адресу: Касимов, площадь Соборная, дом 7/8. Вход с 9:30 до 17:00, ежедневно, кроме понедельника.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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