Жительница Рязани отдала 50 тысяч рублей неизвестной женщине

Теперь незнакомку разыскивает полиция

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции устанавливают личность неизвестной женщины, которая подозревается в совершении мошенничества в отношении 84-летней жительницы Рязани.

В октябре днем на улице к пожилой рязанке подошла незнакомая женщина и уговорила ее снять с банковского счета 50 тысяч рублей. Деньги якобы требовались на операцию ее мужу, находящемуся в больнице. После этого обе женщины проследовали в отделение Сбербанка России на улице Бронной, где потерпевшая через банкомат получила 50 тысяч рублей и передала деньги неизвестной.

Если вам известна личность и местонахождение женщины, изображенной на фотографиях, просьба обращаться по телефонам: 02, 102, 27-08-60 (дежурная часть УМВД), 33-01-72 (дежурная часть ОМВД по Московскому району) или 33-32-23.