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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Жительница Рязани отдала 50 тысяч рублей неизвестной женщине

11:09 / Общество
Теперь незнакомку разыскивает полиция
Жительница Рязани отдала 50 тысяч рублей неизвестной женщине

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции устанавливают личность неизвестной женщины, которая подозревается в совершении мошенничества в отношении 84-летней жительницы Рязани.

В октябре днем на улице к пожилой рязанке подошла незнакомая женщина и уговорила ее снять с банковского счета 50 тысяч рублей. Деньги якобы требовались на операцию ее мужу, находящемуся в больнице. После этого обе женщины проследовали в отделение Сбербанка России на улице Бронной, где потерпевшая через банкомат получила 50 тысяч рублей и передала деньги неизвестной.

Если вам известна личность и местонахождение женщины, изображенной на фотографиях, просьба обращаться по телефонам: 02, 102, 27-08-60 (дежурная часть УМВД), 33-01-72 (дежурная часть ОМВД по Московскому району) или 33-32-23.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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