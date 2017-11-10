Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 16 краж. В Рязани сотрудники полиции выявили и пресекли 432 административных правонарушения. В полицию доставили 4 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За мелкое хулиганство задержали 6 человек.
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 27 преступлений
11:16 10.10.2017 / Общество
11 из них были совершены в Рязани
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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