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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Молодежный театр «Предел» из Рязанской области успешно выступил на X международном фестивале «SOLO» в Москве

11:18 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, артисты молодежного театра «Предел» из Скопина приняли участие в юбилейном X международном фестивале «SOLO». Фестиваль проходил с 1 по 10 октября в Москве. Постановка Владимира Деля «Ты чё такой похнюпый?» по рассказу Захара Прилепина «Колёса», представленная театром в камерном зале «Боярских палат» СТД, прошла с большим успехом.

Особенность фестиваля в том, что в нем нет жюри и участники не получают каких-либо мест. Призом становится само участие в нем – каждый коллектив получает Диплом министерства культуры РФ и СТД РФ.

Всего на участие в фестивале поступило около двухсот заявок. Из них выбрали 16 лучших моноспектаклей из России, Франции, Польши, Грузии, Италии, Великобритании, Греции. В их числе оказался спектакль молодежного театра «Предел» из Скопина.

«SOLO» — уникальный ежегодный проект, позволяющий увидеть лучшие моноспектакли со всего мира. В разные годы свои моноспектакли на «SOLO» представляли Ромео Кастеллучче, Роберт Уилсон, Ян Фабр, Дени Лаван, Теодорос Терзопулос, Константин Райкин, Петр Мамонов и Константин Хабенский.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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