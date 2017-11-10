У рязанки с банковской карты украли 30 тысяч рублей

Преступление раскрыли сотрудники полиции

В полицию обратилась 28-летняя жительница областного центра, которая рассказала, что с ее банковской карты исчезли 30 тысяч рублей. При этом карту она никогда не теряла, и реквизитами, включая пин-код, ни с кем не делилась, сообщает сайт УМВД России по области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги с карты девушки сняли за две недели до ее визита в полицию. Потерпевшая вспомнила, что один из вечеров она проводила в гостях. Выяснилось, что ночью девушка с компанией друзей выходила гулять на улицу и оставила свою сумку в чужой квартире. При этом 23-летний хозяин жилища остался дома. Полицейские опросили мужчину, и он признался, что в отсутствие девушки обыскал ее сумку и нашел пластиковую карту. Пин-код он запомнил заранее, когда вместе с потерпевшей ходил в магазин, где она использовала карту при оплате товара. Времени, пока гости гуляли, ему хватило, чтобы в ближайшем банкомате снять 30 тысяч рублей и вернуть карту на место.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится расследование.