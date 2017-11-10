В Рязани обезвредили наркоторговцев

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции пресекли деятельность участников преступной группы, которые занимались сбытом синтетических наркотиков через Интернет.

Оперативники установили личности двух «закладчиков». Ими оказались 23-летний житель Рязани и 24-летний житель Кораблинского района. Злоумышленников задержали с поличным, когда они закладывали наркотики в тайники. В дальнейшем полицейские обнаружили и изъяли ряд закладок с наркотиками на улицах Островского, Весенней, Касимовское шоссе, проезде Речников и других. В общей сложности из незаконного оборота изъято 55 граммов наркотиков синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков в крупном размере в составе группы лиц. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.