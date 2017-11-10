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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязани обезвредили наркоторговцев

11:22 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции пресекли деятельность участников преступной группы, которые занимались сбытом синтетических наркотиков через Интернет.

Оперативники установили личности двух «закладчиков». Ими оказались 23-летний житель Рязани и 24-летний житель Кораблинского района. Злоумышленников задержали с поличным, когда они закладывали наркотики в тайники. В дальнейшем полицейские обнаружили и изъяли ряд закладок с наркотиками на улицах Островского, Весенней, Касимовское шоссе, проезде Речников и других. В общей сложности из незаконного оборота изъято 55 граммов наркотиков синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков в крупном размере в составе группы лиц. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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