В Рязани за неделю подешевели морковь, яблоки и сахар, но подорожали свежие огурцы и карамель

Как сообщает сайт администрации областного центра со ссылкой на Рязаньстат, с 3 по 9 октября в Рязани снизились цены на морковь – на 6,6 процента, яблоки – на 5,4 процента, сахар-песок – на 4,6 процента, картофель – на 2,2 процента, лук репчатый – на 1,1 процента.

На огурцы свежие и масло сливочное цены повысились. Подорожали еще карамель, свежие помидоры, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая неразделанная, твердые и мягкие сычужные сыры, белокочанная свежая капуста, подсолнечное масло.