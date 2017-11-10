Рязанцам напоминают: завтра Международный день девочек

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение их прав и возможностей. Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период важного становления, но и по мере взросления. Сегодня в мире проживает 1,1 миллиард девочек.

Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме — детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, лишая их детства, угрожают здоровью и жизни.

Источник: www.calend.ru