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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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За сутки в Рязанской области произошло 34 ДТП

11:33 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 ДТП 11 человек получили травмы. Еще в 27 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 4410 нарушений правил дорожного движения, инспекторы задержали четырех водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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