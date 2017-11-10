За сутки в Рязанской области произошло 34 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 ДТП 11 человек получили травмы. Еще в 27 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 4410 нарушений правил дорожного движения, инспекторы задержали четырех водителей в состоянии опьянения.