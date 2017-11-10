Завтра и послезавтра в Рязани по ряду адресов выключат электроэнергию
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на трансформаторной подстанции 11 и 12 октября с 10.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
ул. Мирная, дома со 2 по 55,
ул. Керамзавод, д. 22, д. 23, д. 24,
ул. Керамические Выселки, дома с 1 по 6,
ул. Покровская, дома с 41 по 116.
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