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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Футболистки дубля «Рязани-ВДВ» сыграют в составе сборной России U-17

11:35 / Спорт

Футболистки дублирующего состава «Рязани-ВДВ» Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева вызваны в сборную команду России U-17, которой предстоят матчи отборочного раунда чемпионата Европы.

С 4 по 6 октября футболистки сборной России U-17 прошли углубленное медицинское обследование в Москве. На данный момент подопечные Валентина Гавы находятся в Хельсинки (Финляндия), где проходит учебно-тренировочный сбор.

С 13 по 23 октября российским девушкам предстоят матчи первого отборочного раунда чемпионата Европы. Они состоятся в шведском Гетеборге. Нашей сборной предстоят матчи с командами Хорватии, Израиля и Швеции. В элитный раунд женского Чемпионата Европы-2018 U-17, мини-турниры которого запланированы на весну следующего года, выйдут 24 сборные: обладатели первых двух мест в каждой из 11 групп, лучшая команда из числа финишировавших третьими, а также Германия, освобожденная от первого отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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