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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязанской области пьяный водитель на «Жигулях» въехал в прицеп «КамАЗа»

11:39 / Происшествия

ДТП произошло вчера в 18.50 на дороге поселок Милославское-село Кочуры у поворота на поселок Южный, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого находился ранее лишенный права управления 26-летний житель Милославского района во время обгона движущегося впереди транспортного средства столкнулся с прицепом автомобиля «КамАЗ». От удара легковушку отбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель «Жигулей» и его 33-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. Выяснилось, что виновник ДТП в момент совершения автоаварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему теперь грозит уголовная ответственность.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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