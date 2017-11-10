ДТП произошло вчера в 18.50 на дороге поселок Милославское-село Кочуры у поворота на поселок Южный, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого находился ранее лишенный права управления 26-летний житель Милославского района во время обгона движущегося впереди транспортного средства столкнулся с прицепом автомобиля «КамАЗ». От удара легковушку отбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель «Жигулей» и его 33-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. Выяснилось, что виновник ДТП в момент совершения автоаварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему теперь грозит уголовная ответственность.
В Рязанской области пьяный водитель на «Жигулях» въехал в прицеп «КамАЗа»
11:39 10.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Ранее по теме:
Во время пожара в Рязани пострадал человек
В Рязанской области «ВАЗ» налетел на тракторный плуг