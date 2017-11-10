На одной из рязанских улиц отключили холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 16.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Чехова, д. 3, д. 5, д. 7.
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 16.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Чехова, д. 3, д. 5, д. 7.
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