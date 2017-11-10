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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Трое рязанцев признаны Добровольцами года в региональном конкурсе «Марафон добрых дел»

11:44 / Общество

Завершился заочный этап областного конкурса волонтерских отрядов «Марафон добрых дел» в номинации «Доброволец года», сообщает сайт администрации областного центра. По его итогам учащиеся образовательных учреждений Рязани стали победителями, получив право представлять Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Доброволец России» в категории «Юный доброволец». Конкурс состоится в декабре этого года в Москве.

В номинации «Доброволец года» в категории «Юный доброволец» в направлении «Событийное волонтерство» победила ученица школы №63 Олеся Евстегнеева, в направлении «Культурно-просветительское волонтерство» – учащаяся гимназии №5 Татьяна Малофейкина. В категории «Учащиеся профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 25 лет» победил студент Рязанского строительного колледжа, руководитель пункта добровольчества Рязанского городского волонтерского центра Александр Донской.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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