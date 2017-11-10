Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани насчитывается 100 многоквартирных жилых домов, строительство которых не завершено. Городское управление капстроительства опубликовало актуальный реестр соответствующих объектов и их застройщиков. В документе приведены многоквартирные жилые дома, застройщики которых получили разрешение на строительство с разным сроком действия – от истекающих в ближайшие месяцы до полученных недавно. При этом, согласно действующим положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения может быть перенесен на более ранний либо поздний на основании заявления застройщика.
В Рязани строится 100 многоквартирных домов
12:03 10.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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