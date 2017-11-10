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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязани строится 100 многоквартирных домов

12:03 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани насчитывается 100 многоквартирных жилых домов, строительство которых не завершено. Городское управление капстроительства опубликовало актуальный реестр соответствующих объектов и их застройщиков. В документе приведены многоквартирные жилые дома, застройщики которых получили разрешение на строительство с разным сроком действия – от истекающих в ближайшие месяцы до полученных недавно. При этом, согласно действующим положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения может быть перенесен на более ранний либо поздний на основании заявления застройщика.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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