В Рязани строится 100 многоквартирных домов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани насчитывается 100 многоквартирных жилых домов, строительство которых не завершено. Городское управление капстроительства опубликовало актуальный реестр соответствующих объектов и их застройщиков. В документе приведены многоквартирные жилые дома, застройщики которых получили разрешение на строительство с разным сроком действия – от истекающих в ближайшие месяцы до полученных недавно. При этом, согласно действующим положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения может быть перенесен на более ранний либо поздний на основании заявления застройщика.