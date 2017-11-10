Совет Федерации прекратил досрочно полномочия сенатора от законодательного собрания Рязанской области Ларисы Тюриной

Ранее РИА «Новости» источник в верхней палате сообщил, что на место Тюриной придёт ветеран СВР Игорь Морозов, который был сенатором от губернатора области до 27 сентября этого года.

Во вторник Рязанская областная дума, как ожидается, должна вручить мандат депутата заксобрания Морозову, чтобы затем избрать его сенатором, сообщил собеседник агентства.

Морозов представлял в Совфеде губернатора Рязанской области с декабря 2012 года. В сентябре этого года он ушел из Совфеда после того, как на его место был делегирован бывший губернатор Олег Ковалев.