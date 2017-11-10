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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота 204 литра пива

12:25 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе профилактических рейдов по соблюдению требований антиалкогольного законодательства полицейские в торговой палатке на площади Свободы изъяли 204 литра пива. Возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. За нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции нарушителям грозит штраф до 300 000 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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