В Рязанской области легковушка столкнулась со скутером

Пострадал 17-летний юноша

Как сообщает сайт rybnoe.net, ДТП произошло вчера в 16:00 на улице деревни Новое Батурино Рыбновского района у дома № 97. Здесь водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», поворачивал в гараж и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении скутером «Динго-50». За рулем скутера находился 17-летний юноша без прав. Он и его 41-летняя пассажирка получили травмы.