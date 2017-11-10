Как сообщает сайт rybnoe.net, ДТП произошло вчера в 16:00 на улице деревни Новое Батурино Рыбновского района у дома № 97. Здесь водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», поворачивал в гараж и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении скутером «Динго-50». За рулем скутера находился 17-летний юноша без прав. Он и его 41-летняя пассажирка получили травмы.
В Рязанской области легковушка столкнулась со скутером
12:30 10.10.2017 / Происшествия
Пострадал 17-летний юноша
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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