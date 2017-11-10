лизинг
09:51 МСК
Среда
11 / 10 / 2017
Выпуск № 178 (5465)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
136

В Рязанской области легковушка столкнулась со скутером

12:30 / Происшествия
Пострадал 17-летний юноша

Как сообщает сайт rybnoe.net, ДТП произошло вчера в 16:00 на улице деревни Новое Батурино Рыбновского района у дома № 97. Здесь водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», поворачивал в гараж и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении скутером «Динго-50». За рулем скутера находился 17-летний юноша без прав. Он и его 41-летняя пассажирка получили травмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области пьяный водитель на «Жигулях» въехал в прицеп «КамАЗа»

Во время пожара в Рязани пострадал человек

В Рязанской области «ВАЗ» налетел на тракторный плуг

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы будем поощрять предприятия, которые нацелены на развитие, на результат, где люди работают честно, с душой»
18:51
В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район
18:43
В Михайловском районе Рязанской области прошел «День активного подписчика»
18:37
Губернатор Николай Любимов побывал в шацкой типографии
18:31
В ООО «АПК «Русь» Рязанской области завезли молодых племенных коров
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы