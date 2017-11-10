Поэты из Рязани стали лауреатами Международной литературной премии им. Сергея Есенина

Как сообщает портал Вездекультура, в Центральном Доме Литераторов в Москве наградили победителей Международной Премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...». Премия объединяет и признанных мастеров в области литературы, музыки и искусства, и ярких дебютантов.

Международная Премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» учреждена и проводится Союзом Писателей России (СПР) и Национальным Фондом развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь» (НФ «Осиянная Русь») с 2005 года в статусе Всероссийской и с 2010 года в статусе Международной при поддержке Правительства Российской Федерации, административных и общественных организаций РФ.

В этом году 1 место в номинации «Русская Надежда» единогласным решением жюри было присуждено курсанту Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова Ивану Дрошневу, 2 место в номинации «Интернет поэзия» поэтессе из Рязани Людмиле Банцеровой, а рязанка Анна Евдокимова за литературную критику была отмечена Дипломом за 3 место в номинации «Взыскующим взглядом».

В числе лауреатов Премии-2017 — легендарный скульптор, народный художник РФ Николай Александрович Селиванов, солист московского театра оперетты Артём Маковский, режиссёр Владимир Паршиков.