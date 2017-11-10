Губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на предприятии ООО «Рассвет-1» Шацкого района

Сегодняшняя рабочая поездка губернатора Николая Любимова в Шацкий район началась с посещения ООО «Рассвет-1» – одного из перспективных сельхозпредприятий района. Директор Петр Лопырев показал главе региона новый ангар для хранения зерна и рассказал о планах по дальнейшему развитию. Сейчас на территории хозяйства строится молочный завод. Его возведение планируется завершить уже в феврале 2018 года. Закупается новая отечественная сельхозтехника, есть планы по расширению площадей на 1,5 тысячи гектаров.

В данный момент у ООО «Рассвет-1» около 900 голов крупного рогатого скота, 5 тысяч гектаров земли вместе с лугами, часть из них находится в собственности предприятия, часть – арендуется.