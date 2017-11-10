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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Юные рязанские дзюдоисты завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в Подмосковье

13:45 / Спорт
Турнир был памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты С.А. Фирсова

Как сообщает представитель спортшколы «Комета», XVII турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты С.А. Фирсова среди юношей 2002-2004 годов рождения прошел в подмосковном поселке Серебряные Пруды. В турнире приняли участие более 80 человек из Московской, Тульской, Рязанской областей и города Москвы.

В общекомандном зачёте рязанская команда, которую представляли дзюдоисты спортшколы «Комета», заняла третье место. Второе место - у Воскресенска, первое завоевали ребята из Серебряных Прудов.

Рязанские победители и призеры соревнований:

1 место в весовой категории 50 кг – Никита Белов;

1 место в весовой категории 73 кг – Григорий Меринов;

2 место в весовой категории 46 кг – Илья Мищенко;

2 место в весовой категории 50 кг – Влад Паньков;

3 место в весовой категории 46 кг – Леонид Мейгестер;

3 место в весовой категории 50 кг – Михаил Калинин;

3 место в весовой категории 66 кг – Кирилл Бирюков.

Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Попова А.Н., тренера-преподавателя Москвина А.А.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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