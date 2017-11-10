Юные рязанские дзюдоисты завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в Подмосковье

Как сообщает представитель спортшколы «Комета», XVII турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты С.А. Фирсова среди юношей 2002-2004 годов рождения прошел в подмосковном поселке Серебряные Пруды. В турнире приняли участие более 80 человек из Московской, Тульской, Рязанской областей и города Москвы.
В общекомандном зачёте рязанская команда, которую представляли дзюдоисты спортшколы «Комета», заняла третье место. Второе место - у Воскресенска, первое завоевали ребята из Серебряных Прудов.
Рязанские победители и призеры соревнований:
1 место в весовой категории 50 кг – Никита Белов;
1 место в весовой категории 73 кг – Григорий Меринов;
2 место в весовой категории 46 кг – Илья Мищенко;
2 место в весовой категории 50 кг – Влад Паньков;
3 место в весовой категории 46 кг – Леонид Мейгестер;
3 место в весовой категории 50 кг – Михаил Калинин;
3 место в весовой категории 66 кг – Кирилл Бирюков.
Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Попова А.Н., тренера-преподавателя Москвина А.А.