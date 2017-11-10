Ремонтные работы, из-за которых без тепла остались 4 детских сада и дома по 8 улицам Рязани, завершатся до завтрашнего утра

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Сегодня с 6 утра на Куйбышевском шоссе в Рязани ведутся работы по переврезке тепломагистрали. В связи с этим приостановлена подача горячего водоснабжения на ряд объектов жилого фонда и объектов социальной сферы. Работы планируется завершить до 06.00 11 октября.

В настоящее время подача горячего водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

Куйбышевское шоссе, д. 14/1, д. 4/1, д. 16 корп. 1;

ул. Рытикова, д. 18/32;

ул. Халтурина, д. 1б, д. 9;

ул. Ломоносова, д. 9 корп. 1, д. 23;

ул. Телевизионная, д. 21;

ул. Трудовая, д. 18, д. 5/8, д. 7, д. 1 корп. 1;

ул. Пугачева, д. 15, д. 14;

Южный переулок, д. 10.

Кроме того, в зону отключения горячего водоснабжения вошли следующие объекты социальной сферы:

детский сад №78 (ул. Л. Чайкиной, д. 2а);

детский сад №69 (ул. Телевизионная, д. 5а);

детский сад №34 (ул. Халтурина, д. 10);

детский сад №77 (ул. Халтурина, д. 7);

лечебно-реабилитационный корпус больницы, профилакторий УВД, пристройка к больнице, бассейн (ул. Ломоносова, д. 44а);

спортзал УВД (ул. З. Космодемьянской, д. 33).