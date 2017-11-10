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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Рязанские спортсмены успешно выступили на турнире по дзюдо в Подольске

15:40 / Спорт

IX Межрегиональный турнир по дзюдо памяти ветерана Великой Отечественной войны М.С. Шабалина среди юношей 2005-2006 годов рождения прошел в Подольске, сообщает представитель спортшколы «Комета».В этом году в соревнованиях приняли участие 150 юных спортсменов из Москвы, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Обнинска, Наро-Фоминска, Жуковского, Чехова, Коломны, Лобни, Тулы, Самары и Рязани. Всего было разыграно 36 медалей в 9 весовых категориях.

В общекомандном зачёте победу одержала сборная Рязани, представленная спортсменами спортшколы «Комета».

Победители и призеры соревнований:

1 место в весовой категории 34 кг – Семен Куликов;

1 место в весовой категории 42 кг. – Юрий Попов;

2 место в весовой категории 30 кг. – Дмитрий Новиков;

3 место в весовой категории 38 кг. – Василий Бучнев.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Филина В.В., старшего тренера-преподавателя Попова А.Н.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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