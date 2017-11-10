Рязанский завод «ФОРТ» и правительство области провели акцию по вакцинации от гриппа

Ежегодная акция «Под защитой ФОРТ», посвященная профилактике инфекционных заболеваний, проводилась на предприятии по производству вакцины от гриппа уже в третий раз. Участие в ней приняли специалисты научно-производственного комплекса «ФОРТ», представители правительства области, управления Роспортребнадзора и регионального минздрава, а также работники предприятий Рязанского района, которым в ходе акции сделали прививки.

Производственный комплекс «Форт» в этом году выпустил более 18 миллионов доз вакцины в рамках национального календаря прививок. Это современные вакцины, выпущенные в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В период с 2015 по 2017 год объем выпуска готовой продукции увеличился на предприятии в 10 раз. На сегодняшний день вся детская вакцина, применяемая в России, производится на предприятии «ФОРТ». В перспективе планируется увеличивать объемы производства вакцины для взрослого населения.

Вакцинация сейчас в самом разгаре. Ее планируется провести до ноября и привить за это время 40 процентов населения области. План сейчас выполнен на 60 процентов. По мнению специалистов Роспотребнадзора, прививка от гриппа убережет людей от летального исхода, а в случае заболевания предотвратит тяжелые осложнения.

На сегодняшний день все лечебные учреждения области полностью обеспечены вакциной. До окончания периода вакцинации (начало ноября) прививка делается бесплатно, а когда вакцина, приобретенная на средства федерального бюджета, закончится, можно будет сделать платную прививку.

Представители декретированных профессий, те, кто регулярно проходит медосмотр (учителя, медики, аптекари, работники коммунально-бытового обслуживания, животноводы), прививаются организованно. Всем остальным можно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Прием у терапевта обязателен: врач должен определить состояние здоровья человека и дать добро на прививку.

По словам заместителя председателя правительства области Олега Булекова, прививочная кампания актуальна для всего населения региона. Она имеет не только социальный, но и экономический аспект. Люди, которые прививаются, меньше уходят на больничный. Олег Булеков считает, что рязанцам повезло, потому что на территории области действует крупнейший в Европе завод по производству вакцины от гриппа. Предприятие выпускает высокотехнологичную инновационную продукцию, участвует в импортозамещении, которое вносит все больший вклад в развитие российской экономики. Региональное правительство все делает для того, чтобы подобные предприятия появлялись и в дальнейшем.