В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Церемония награждения состоялась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике с участием начальника городского управления образования и молодежной политики Алексея Зимина и директора Рязанского филиала «Почты России» Петра Качана.

Конкурс проводится с 2002 года с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой». За пятнадцать лет рязанские школьники неоднократно становились его победителями и лауреатами в различных номинациях. В этом году на конкурс поступило более 350 творческих работ, в том числе методические разработки 27 преподавателей, предложивших свое видение «Урока письма».

Все участники конкурса, написавшие самые интересные сочинения по одной из пятнадцати тем, награждены дипломами и подарками. Лучшие работы учеников отправлены на рассмотрение жюри Всероссийского конкурса, председателем которого является ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.