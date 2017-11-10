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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

16:38 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Фото: Валентина Севостьянова.

Церемония награждения состоялась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике с участием начальника городского управления образования и молодежной политики Алексея Зимина и директора Рязанского филиала «Почты России» Петра Качана.

Конкурс проводится с 2002 года с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой». За пятнадцать лет рязанские школьники неоднократно становились его победителями и лауреатами в различных номинациях. В этом году на конкурс поступило более 350 творческих работ, в том числе методические разработки 27 преподавателей, предложивших свое видение «Урока письма».

Все участники конкурса, написавшие самые интересные сочинения по одной из пятнадцати тем, награждены дипломами и подарками. Лучшие работы учеников отправлены на рассмотрение жюри Всероссийского конкурса, председателем которого является ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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