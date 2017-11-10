В Рязанской области гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций подделывали платежные поручения

Как сообщает сайт УМВД России по области, гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций изготовили 17 поддельных распоряжений о переводе денежных средств на общую сумму более 500 000 рублей. В качестве назначений платежей в поддельные платежные поручения коммерсанты вносили вымышленные сведения о якобы заключенных договорах на оказание транспортных услуг и выставленных счетах, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось. В офисных и других помещениях организации сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, банковские карты, оформленные на различных физических лиц, печати фирм - «однодневок», а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.