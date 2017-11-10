Рязанский бизнесмен недоплатил налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица.

По данным следствия, рязанский предприниматель с 2013 по 2015 годы занимался производством изделий из кожи. Чтобы «сэкономить» на налогах он включал ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. Таким образом он «недоплатил» налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений УЭБиПК УМВД России и УФНС России.

Расследование уголовного дела продолжается.