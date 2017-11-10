Как сообщает сайт администрации областного центра, на время ремонта на Куйбышевском шоссе работа платного путепровода в районе поселка Соколовка до 22.00 13 октября будет организована без взимания платы.
До вечера 13 октября в районе рязанского поселка Соколовка можно будет бесплатно ездить по платному путепроводу
16:58 10.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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