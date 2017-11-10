В Рязани троллейбусы нескольких маршрутов будут ходить по временной схеме

Как сообщает сайт администрации областного центра, до 07.00 13 октября троллейбусы маршрута №6 будут ходить от конечной остановки «ул. Строителей» до конечной «пл. Попова» в прямом и обратном направлениях по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Есенина, Грибоедова.

Троллейбусы маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни будут следовать по улице Грибоедова до разворотного круга на площади Свободы, далее в обратном направлении.

Троллейбусы маршрута №17 при движении со стороны улицы Гагарина проследуют по улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее в обратном направлении.

Движение троллейбусов маршрута №12 до 07.00 13 октября полностью приостанавливается.